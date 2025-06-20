ЕСПЧ огласит решение по делу «Украина и Нидерланды против России» 9 июля — Минюст

Суд объявит решение в помещении ЕСПЧ в Страсбурге 9 июля.

Источник фото: echr.coe.int

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский суд по правам человека огласит решение по сути в деле «Украина и Нидерланды против России» 9 июля 2025 года. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

Решение огласит Большая палата ЕСПЧ в Страсбурге в 11:00 по местному времени. Запись оглашения будет опубликована на сайте Суда после завершения слушаний.

В Минюсте подчеркивают: ожидаемое решение будет иметь фундаментальное значение — как для международной правовой квалификации действий РФ, так и для защиты прав жертв российской агрессии, а также для дальнейших процессов привлечения РФ к ответственности за международные преступления, совершенные в Украине.

Крупнейшее межгосударственное дело в истории ЕСПЧ

Дело «Украина и Нидерланды против России» является крупнейшим межгосударственным делом, объединяющим сразу четыре заявления. Оно охватывает период с 2014 года по настоящее время. Речь идет о военных преступлениях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также о событиях после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Отдельную часть производства составляет заявление Нидерландов по поводу сбития малайзийского «Боинга» рейса MH17 в июле 2014 года, в результате чего погибли все 298 человек на борту. Учитывая масштаб нарушений, к делу присоединились 26 государств и одна неправительственная организация.

12 июня 2024 года в Страсбурге состоялись устные слушания, в ходе которых Украина представила свою позицию как по событиям с 2014 года, так и по военным преступлениям России с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Промежуточное решение Суда уже установило ответственность РФ

25 января 2023 года ЕСПЧ в своем решении о приемлемости части дела, касающейся событий на востоке Украины, уже пришел к выводу, что с 11 мая 2014 года и по крайней мере до 26 января 2022 года территории Донецкой области, захваченные российскими силами, находились под юрисдикцией Российской Федерации.

Суд признал, что российские военные находились на территории Украины с апреля 2014 года, и зафиксировал масштабное развертывание армии РФ по крайней мере с августа 2014 года. Таким образом, ЕСПЧ фактически опроверг заявления Москвы об «отсутствии войск» в Украине.

Также ЕСПЧ установил, что сбитие рейса MH17 произошло на территории, находившейся под эффективным контролем российских оккупационных администраций, а значит события подпадают под юрисдикцию РФ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.