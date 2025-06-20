ЄСПЛ оголосить рішення у справі «Україна та Нідерланди проти Росії» 9 липня — Мін’юст

Суд оголосить рішення у приміщенні ЄСПЛ у Стразбурзі 9 липня.

Джерело фото: echr.coe.int

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Європейський суд з прав людини оголосить рішення по суті у справі «Україна та Нідерланди проти Росії» 9 липня. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Рішення оголосить Велика Палата ЄСПЛ у Страсбурзі об 11:00 за місцевим часом. Запис оголошення буде оприлюднено на сайті Суду після завершення слухань.

У Мін’юсті підкреслюють: очікуване рішення матиме фундаментальне значення — як для міжнародної правової кваліфікації дій РФ, так і для захисту прав жертв російської агресії, а також для подальших процесів забезпечення відповідальності рф за міжнародні злочини, вчинені в Україні.

Наймасштабніша міждержавна справа в історії ЄСПЛ

Справа «Україна та Нідерланди проти Росії» є найбільшою міждержавною справою, що об’єднує одразу чотири заяви. Вона охоплює період із 2014 року до сьогодення. Йдеться про воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини, а також про події після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Окрему частину провадження становить заява Нідерландів щодо збиття малайзійського «Боїнга» рейсу MH17 у липні 2014 року, внаслідок чого загинули всі 298 осіб на борту. З огляду на масштаб порушень, до справи долучилися 26 держав і одна неурядова організація.

12 червня 2024 року у Страсбурзі відбулися усні слухання, під час яких Україна представила свою позицію як щодо подій з 2014 року, так і щодо воєнних злочинів Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Проміжне рішення Суду вже встановило відповідальність РФ

25 січня 2023 року ЄСПЛ у своєму рішенні щодо прийнятності частини справи, яка стосується подій на сході України, вже дійшов висновку, що з 11 травня 2014 року і щонайменше до 26 січня 2022 року території Донецької області, захоплені російськими силами, перебували під юрисдикцією Російської Федерації.

Суд визнав, що російські військові перебували на території України з квітня 2014 року, і задокументував широкомасштабне розгортання армії РФ щонайменше з серпня 2014-го. Тим самим ЄСПЛ фактично спростував заяви Москви про «відсутність військ» в Україні.

Також ЄСПЛ встановив, що збиття рейсу MH17 сталося на території, яка перебувала під ефективним контролем російських окупаційних адміністрацій, а отже події підпадають під юрисдикцію РФ.

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