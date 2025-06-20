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У Харкові чоловік випав з вікна третього поверху ТЦК

10:47, 20 червня 2025
Це вже не перший інцидент в ТЦК у Харкові, цього разу військовозобов’язаний вижив.
У Харкові чоловік випав з вікна третього поверху ТЦК
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Уночі у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Харківської області військовозобов’язаний громадянин отримав травми, випавши з вікна третього поверху адміністративної будівлі. Про це повідомив Харківський обласний ТЦК та СП.

За інформацією ТЦК, чоловік намагався втекти, але через власну необережність випав з вікна отримавши ушкодження кінцівок, ребер і голови. На місце негайно викликали бригаду швидкої допомоги, яка доставила постраждалого до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

«За результатами попередньої перевірки встановлено, що з боку представників РТЦК та СП жодних протиправних дій щодо зазначеного громадянина вчинено не було. Інцидент стався виключно через необережні та безрозсудні дії самого громадянина, який, ухиляючись від виконання військового обов'язку, поставив під загрозу власне життя та здоров'я», — зазначили в ТЦК.

Подібні інциденти вже траплялися раніше.

Як писала «Судово-юридична газета», у Харкові, за попередньою версією слідства, чоловік загинув, випавши з вікна третього поверху будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Друзі загиблого не повірили у версію про самогубство й запідозрили, що до інциденту можуть бути причетні працівники ТЦК. Через це матеріали справи скерували до Державного бюро розслідувань для додаткової перевірки дій військовослужбовців. Тоді начальника ТЦК і його заступника усунули від обов’язків на час розслідування смерті чоловіка.

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Харків ТЦК військовозобов'язаний

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