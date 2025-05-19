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У Харкові начальника ТЦК і його заступника усунули від обов’язків на час розслідування смерті чоловіка – ОК «Схід»

09:02, 19 травня 2025
Наразі командувачем військ оперативного командування «Схід» призначено службове розслідування щодо дій військовослужбовців під час інциденту та для з'ясування всіх обставин.
У Харкові начальника ТЦК і його заступника усунули від обов’язків на час розслідування смерті чоловіка – ОК «Схід»
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Харкові, за попередньою версією слідства, чоловік загинув, випавши з вікна третього поверху будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Згодом начальника харківського районного ТЦК та його заступника усунули від обов’язків на час слідства. Про це повідомило Оперативне командування «Схід».

«12 травня у на території РТЦК та СП у місті Харкові стався трагічний випадок - загинув цивільний громадянин. Смерть настала внаслідок падіння з вікна третього поверху адміністративної будівлі», - йдеться у повідомленні.

Наразі командувачем військ оперативного командування «Схід» призначено службове розслідування щодо дій військовослужбовців під час трагічного випадку та для з'ясування всіх обставин, які передували цьому.

«Начальник РТЦК та СП та його заступник усунуті від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування», - сказано у дописі.

Станом на зараз тривають слідчі дії, які здійснюють правоохоронні органи. За попереднім висновком слідчо-оперативної групи та експертів - 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна.

«Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство», відповідні матеріали направлено до Державного бюро розслідувань для перевірки дій військовослужбовців та працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки», - повідомили в оперативному командуванні «Схід».

Також там додали, що надають всебічне і повне сприяння роботі правоохоронних органів. Зокрема, за результатами слідчих дій та судового рішення буде вжито всі необхідні дисциплінарні і кадрові рішення. Якщо провину буде встановлено, посадових осіб покарають.

«В разі оголошення підозр посадовим особам ТЦК та СП вони також негайно будуть відсторонені від виконання службових обов'язків. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. В разі встановлення провини посадових осіб вони будуть притягнуті до суворої відповідальності», - підкреслили у командуванні.

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Харків ТЦК

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