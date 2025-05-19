В Харькове начальник ТЦК и его заместитель отстранены от обязанностей на время расследования смерти мужчины – ОК «Восток»

В настоящее время командующим войсками оперативного командования «Восток» назначено служебное расследование в отношении действий военнослужащих во время инцидента и для выяснения всех обстоятельств.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Харькове, по предварительной версии следствия, мужчина погиб, выпав из окна третьего этажа здания районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Позже начальник Харьковского районного ТЦК и его заместитель были отстранены от работы на время следствия. Об этом сообщило Оперативное командование «Восток».

«12 мая на территории РТЦК и СП в городе Харькове произошел трагический случай — погиб гражданский человек. Смерть наступила в результате падения из окна третьего этажа административного здания», — говорится в сообщении.

В настоящее время командующий войсками оперативного командования «Восток» назначил служебное расследование относительно действий военнослужащих во время трагического случая и для установления всех обстоятельств, предшествовавших ему.

«Начальник РТЦК и СП и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования», — сказано в сообщении.

На данный момент продолжаются следственные действия, которые осуществляют правоохранительные органы. По предварительному выводу следственно-оперативной группы и экспертов — 39-летний мужчина покончил с собой, выпрыгнув из окна.

«Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство», соответствующие материалы направлены в Государственное бюро расследований для проверки действий военнослужащих и сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки», — сообщили в оперативном командовании «Восток».

Также там добавили, что оказывают всестороннее и полное содействие работе правоохранительных органов. В частности, по результатам следственных действий и судебного решения будут приняты все необходимые дисциплинарные и кадровые меры. Если вина будет установлена, должностные лица понесут наказание.

«В случае объявления подозрения должностным лицам ТЦК и СП они также немедленно будут отстранены от выполнения служебных обязанностей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. В случае установления вины должностные лица будут привлечены к строгой ответственности», — подчеркнули в командовании.

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