В Харьковском ТЦК утверждают, что не убивали мужчину, а он сам выпал из окна

Вместе с тем, для проверки действий служащих ТЦК материалы направлены в Государственное бюро расследований.

Фото из открытых источников

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В Харькове 12 мая мужчина погиб, выпав из окна третьего этажа здания районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщили в полиции Харьковской области, как ранее писала «Судебно-юридическая газета».

По предварительным данным следствия, 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. В рамках расследования открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

В то же время друзья погибшего не верят в версию о самоубийстве и подозревают, что к инциденту могут быть причастны работники ТЦК. Поэтому материалы дела направили в Государственное бюро расследований для дополнительной проверки действий военнослужащих.

В Харьковском ОТЦК и СП опровергли информацию о якобы насильственных действиях со стороны их работников. По их версии, мужчину остановили для проверки документов, которых при нем не было.

«Мужчина был без документов, о себе информацию не предоставлял, а также отказался проследовать в отдел полиции. Зато гражданин добровольно согласился поехать в помещение ТЦК и СП. Никаких противоправных действий в отношении гражданина совершено не было. Вечером 12 мая мужчину без признаков жизни обнаружили на территории ТЦК и СП. На место происшествия были вызваны правоохранители для проведения следственных действий», - говорится в заявлении центра.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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