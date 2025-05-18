В Харькове разбился насмерть мужчина, упавший из окна ТЦК

В Харькове мужчина выпал из окна РТЦК и скончался на месте. Как указали в полиции области, событие произошло 12 мая на территории РТЦК и СП.
Предварительно, как сообщили в полиции, правоохранители установили, что 39-летний мужчина покончил с собой, выпрыгнув из окна третьего этажа.
Как сообщили в полиции, на месте работала следственно-оперативная группа, которая не обнаружила признаков насильственной смерти, кроме травм, полученных в результате падения с высоты.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
Одновременно сообщается, что для проверки действий сотрудников РТЦК и СП материалы направлены в Государственное бюро расследований. Расследование продолжается.
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