В Харькове разбился насмерть мужчина, упавший из окна ТЦК

В Харькове полиция расследует смерть мужчины, упавшего из окна на третьем этаже ТЦК.

Источник фото: Getty Images

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В Харькове мужчина выпал из окна РТЦК и скончался на месте. Как указали в полиции области, событие произошло 12 мая на территории РТЦК и СП.

Предварительно, как сообщили в полиции, правоохранители установили, что 39-летний мужчина покончил с собой, выпрыгнув из окна третьего этажа.

Как сообщили в полиции, на месте работала следственно-оперативная группа, которая не обнаружила признаков насильственной смерти, кроме травм, полученных в результате падения с высоты.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Одновременно сообщается, что для проверки действий сотрудников РТЦК и СП материалы направлены в Государственное бюро расследований. Расследование продолжается.

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