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У Харкові розбився на смерть чоловік, який впав з вікна ТЦК

13:11, 18 травня 2025
У Харкові поліція розслідує смерть чоловіка, який впав з вікна на третьому поверсі ТЦК.
У Харкові розбився на смерть чоловік, який впав з вікна ТЦК
Джерело фото: Getty Images
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У Харкові чоловік випав з вікна РТЦК і помер на місці. Як вказали у поліції області, подія  сталася 12 травня на території РТЦК та СП.

Попередньо, як вказали у поліції, правоохоронці встановили, що 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху.

Як повідомили у поліції, на місці працювала слідчо-оперативна група, яка не виявила ознак насильницької смерті, крім травм, отриманих у результаті падіння з висоти.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

Водночас вказується, що для перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали направлено до Державного бюро розслідувань. Триває розслідування.

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поліція Харків ТЦК

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