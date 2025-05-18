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Папа Римский Лев XIV официально вступил на престол — кто приехал на его интронизацию

12:47, 18 мая 2025
В Ватикане завершилась церемония интронизации.
Папа Римский Лев XIV официально вступил на престол — кто приехал на его интронизацию
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Как указывала «Судебно-юридическая газета», в Ватикане состоялась церемония интронизации Папы Римского Льва XIV. На инаугурационную мессу Папы Льва XIV на площади Святого Петра ожидалось прибытие около 250 тысяч паломников, а также множество мировых лидеров и представителей королевских семей.

В Ватикан прибыл Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди и главой Офиса Андреем Ермаком. Также среди гостей были замечены Урсула фон дер Ляйен, Марко Рубио, Джей Ди Венс, Джорджа Мелони, Марк Карни и принц Великобритании Эдвард. Присутствовали и другие мировые лидеры.

Судя по фото, Владимир Зеленский на церемонии сидел рядом с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

На данный момент новый Папа Римский официально вступил в свою должность. Он получил два символических дара, олицетворяющих его понтификат.

Первый дар — золотое кольцо рыбака с печатью, названное в честь святого Петра, апостола и первого Папы.

Второй дар — палиум, изготовленный из овечьей шерсти, который возлагается на плечи Папы как знак его пастырской миссии.

Источник фото: Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

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Ватикан

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