﻿﻿В Ватикане идет церемония интронизации Папы Римского Льва XIV.

Источник фото: Gregorio Borgia/AP

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В Ватикане проходит церемония интронизации Папы Римского Льва XIV. Как сообщает издание The Guardian, на инаугурационную мессу Папы Льва XIV на площади Святого Петра ожидалось прибытие около 250 тысяч паломников, а также множество мировых лидеров и представителей королевских семей, в частности вице-президент США Дж. Д. Венс, премьер-министр Канады Марк Карни и принц Британии Эдвард.

На церемонии также присутствует Президент Украины Владимир Зеленский.

После приветствий с паломниками Папа Римский, в сопровождении процессии кардиналов, получает два символических дара, олицетворяющих его понтификат.

Первый дар — золотое кольцо рыбака с печатью, названное в честь святого Петра, апостола и первого Папы.

Второй дар — палиум, изготовленный из овечьей шерсти, который возлагают на плечи Папы как знак его пастырской миссии.

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