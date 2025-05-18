У Ватикані триває церемонія інтронізації Папи Римського Лева ХІV.

Джерело фото: Gregorio Borgia/AP

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У Ватикані відбувається церемонія інтронізації Папи Римського Лева XIV. Як інформує видання The Guardian, на інавгураційну месу Папи Лева XIV на площі Святого Петра очікувалося прибуття близько 250 тисяч паломників, а також чимало світових лідерів та королівських осіб, зокрема віцепрезидент США Дж. Д. Венс, прем'єр-міністр Канади Марк Карні та принц Британії Едвард.

На церемонії також перебуває і Президент України Володимир Зеленський.

Після привітань з паломниками Папа Римський, у супроводі процесії кардиналів, отримує два символічні дари, що уособлюють його понтифікат.

Перший дар – золотий перстень рибалки з печаткою, названий на честь святого Петра, апостола і першого Папи.

Другий дар – палій, виготовлений з овечої вовни, який покладають на плечі Папи як знак його пастирської місії.

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