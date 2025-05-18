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Громадянам пояснили, як не втратити пенсію на тимчасово окупованій території

11:50, 18 травня 2025
Право на пенсію зберігається навіть на тимчасово окупованих територіях, але є кілька умов.
Громадянам пояснили, як не втратити пенсію на тимчасово окупованій території
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Якщо людина має право на пенсію, вона зберігається незалежно від місця проживання — у тому числі на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Про це повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Там роз'яснили, що для отримання пенсії важливо дотримуватись кількох умов.

Зокрема, наголошується, що перебування на ТОТ не є підставою для припинення виплат, проте пенсіонерам треба знімати пенсію або проходити ідентифікацію кожен рік до 31 грудня.

Як пройти фізичну ідентифікацію:

  • авторизуватися в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою Дія.Підпис
  • за допомогою відеоконференцзв’язку (зайти на вебпортал електронних послуг і заповнити заяву на ідентифікацію)

Як нараховуються пенсії на тимчасово окупованих територіях

  • На банківську картку.
  • Якщо раніше пенсія виплачувалась через Укрпошту — через поточний рахунок у банку.

Заяву подавати не потрібно — рахунок відкривається за зверненням Пенсійного фонду. Кошти почнуть виплачувати після того, як пенсіонер укладе договір з банком. Це можна зробити онлайн за допомогою електронної заяви та ЕЦП.

Коли можуть припинити виплату пенсії

Якщо пенсіонер:

  • подав документи з недостовірними даними
  • виїхав на постійне проживання за кордон
  • подав заяву про припинення виплат
  • помер, зник безвісти або оголошений померлим
  • не отримував пенсію понад 6 місяців
  • не пройшов фізичну ідентифікацію

Українська пенсія не виплачується громадянам, які отримують виплати від російських пенсійних органів. Факт неотримання пенсії від РФ підтверджується у заяві до Пенсійного фонду України.

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