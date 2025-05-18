Громадянам пояснили, як не втратити пенсію на тимчасово окупованій території

Якщо людина має право на пенсію, вона зберігається незалежно від місця проживання — у тому числі на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Про це повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.
Там роз'яснили, що для отримання пенсії важливо дотримуватись кількох умов.
Зокрема, наголошується, що перебування на ТОТ не є підставою для припинення виплат, проте пенсіонерам треба знімати пенсію або проходити ідентифікацію кожен рік до 31 грудня.
Як пройти фізичну ідентифікацію:
Як нараховуються пенсії на тимчасово окупованих територіях
Заяву подавати не потрібно — рахунок відкривається за зверненням Пенсійного фонду. Кошти почнуть виплачувати після того, як пенсіонер укладе договір з банком. Це можна зробити онлайн за допомогою електронної заяви та ЕЦП.
Коли можуть припинити виплату пенсії
Якщо пенсіонер:
Українська пенсія не виплачується громадянам, які отримують виплати від російських пенсійних органів. Факт неотримання пенсії від РФ підтверджується у заяві до Пенсійного фонду України.
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