Гражданам объяснили, как не потерять пенсию на временно оккупированной территории

Право на пенсию сохраняется даже на временно оккупированных территориях, но есть несколько условий.

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Если человек имеет право на пенсию, оно сохраняется независимо от места проживания — в том числе на временно оккупированных территориях (ВОТ). Об этом сообщили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Там разъяснили, что для получения пенсии важно соблюдать несколько условий.

В частности, подчеркивается, что пребывание на ВОТ не является основанием для прекращения выплат, однако пенсионерам необходимо снимать пенсию либо проходить идентификацию каждый год до 31 декабря.

Как пройти физическую идентификацию:

авторизоваться в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью Дія.Підпис

с помощью видеоконференцсвязи (зайти на веб-портал электронных услуг и заполнить заявление на идентификацию)

Как начисляются пенсии на временно оккупированных территориях

На банковскую карту.

Если ранее пенсия выплачивалась через Укрпочту — через текущий счет в банке.

Заявление подавать не нужно — счет открывается по обращению Пенсионного фонда. Деньги начнут выплачивать после того, как пенсионер заключит договор с банком. Это можно сделать онлайн с помощью электронного заявления и ЭЦП.

Когда могут прекратить выплату пенсии

Если пенсионер:

подал документы с недостоверными данными

выехал на постоянное жительство за границу

подал заявление о прекращении выплат

умер, пропал без вести или объявлен умершим

не получал пенсию более 6 месяцев

не прошел физическую идентификацию

Украинская пенсия не выплачивается гражданам, которые получают выплаты от российских пенсионных органов. Факт неполучения пенсии от РФ подтверждается в заявлении в Пенсионный фонд Украины.

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