Гражданам объяснили, как не потерять пенсию на временно оккупированной территории

Если человек имеет право на пенсию, оно сохраняется независимо от места проживания — в том числе на временно оккупированных территориях (ВОТ). Об этом сообщили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Там разъяснили, что для получения пенсии важно соблюдать несколько условий.
В частности, подчеркивается, что пребывание на ВОТ не является основанием для прекращения выплат, однако пенсионерам необходимо снимать пенсию либо проходить идентификацию каждый год до 31 декабря.
Как пройти физическую идентификацию:
Как начисляются пенсии на временно оккупированных территориях
Заявление подавать не нужно — счет открывается по обращению Пенсионного фонда. Деньги начнут выплачивать после того, как пенсионер заключит договор с банком. Это можно сделать онлайн с помощью электронного заявления и ЭЦП.
Когда могут прекратить выплату пенсии
Если пенсионер:
Украинская пенсия не выплачивается гражданам, которые получают выплаты от российских пенсионных органов. Факт неполучения пенсии от РФ подтверждается в заявлении в Пенсионный фонд Украины.
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