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В Минобороны объяснили, как вернуться на военную службу после СЗЧ – алгоритм действий

23:59, 18 мая 2025
Алгоритм действий для военнослужащих.
В Минобороны объяснили, как вернуться на военную службу после СЗЧ – алгоритм действий
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В Министерстве обороны разъяснили, какие действия должны предпринять военнослужащие, желающие вернуться на службу после самовольного оставления части (СЗЧ).

Военнослужащий, который впервые совершил СЗЧ, может быть освобождён от уголовной ответственности.

Для этого такой военнослужащий должен:

  • обратиться в один из батальонов резерва или в подразделение ВСП
  • обратиться с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться в свою прежнюю или другую воинскую часть

Если самовольное оставление части произошло не более 3 суток назад:

  • уголовная ответственность не предусмотрена
  • военнослужащий должен вернуться в часть, которую покинул
  • после возвращения ему возобновляются денежные выплаты, а также продовольственное, вещевое и другое обеспечение

Если военнослужащий находился в СЗЧ более 3 суток:

  • правоохранительные органы по факту совершения правонарушения вносят сведения в ЕРДР
  • военнослужащий в письменной форме обращается к командиру за согласием на дальнейшее прохождение службы
  • подаёт прокурору, органу досудебного расследования, суду ходатайство о намерении вернуться на службу и письменное согласие командира
  • после этого материалы для освобождения от уголовной ответственности направляются в суд
  • военнослужащий предоставляет командиру решение суда и возвращается на службу

Если СЗЧ было совершено повторно или военнослужащий не желает возвращаться на службу:

  • правоохранительные органы вносят сведения в ЕРДР
  • после задержания такому военнослужащему избирается мера пресечения
  • в отношении него направляется в суд обвинительный акт
  • суд выносит приговор (за совершение СЗЧ предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет)

С 18 декабря 2024 года военнослужащие могут вернуться из СЗЧ через приложение Армия+

  • военнослужащий может подать рапорт в электронном виде
  • ВСП уточняет персональные данные военнослужащего, а также проверяет документы, необходимые для продолжения прохождения службы
  • ВСП взаимодействует с командованием батальона резерва по поводу направления (сопровождения) военнослужащего в резервный батальон
  • После подтверждения в Армия+ военнослужащий имеет 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий орган управления ВСП и направиться в резервную часть

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военнослужащие Минобороны военная служба СЗЧ

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