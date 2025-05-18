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В Правительстве объяснили, предусматривает ли Инвестиционный фонд восстановления вложения средств в соцпрограммы

19:51, 18 мая 2025
Социальные инвестиции этим фондом не предусматриваются, ведь он действует на коммерческой основе с целью получения прибыли.
В Правительстве объяснили, предусматривает ли Инвестиционный фонд восстановления вложения средств в соцпрограммы
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Инвестиционный фонд восстановления не предусматривает инвестиций в социальные программы, поскольку это фонд прямых инвестиций, действующий на коммерческой основе, заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к Правительству, отвечая на вопрос, можно ли использовать прибыль инвестиционного фонда восстановления на государственные программы для ВПЛ.

В частности, по его словам, средства, которые будут накапливаться в этом фонде, будут использоваться для инвестиционной деятельности и могут быть вложены как в добычу, так и в переработку полезных ископаемых в Украине, в технологическое развитие индустриальных предприятий страны.

Денис Шмыгаль отметил, что решение о направлениях инвестирования будет принимать правление фонда. В основе решений будут приоритеты индустриального развития страны, а также максимизация доходов фонда для дальнейшего реинвестирования средств.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Украина завершила все необходимые процедуры для запуска Американо-Украинского фонда восстановления.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 8 мая проголосовала за ратификацию соглашения об образовании совместного инвестиционного фонда между Украиной и США. Таким образом, парламент ратифицировал Соглашение о недрах со Штатами. Позже Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения.

Напомним, что соглашение о недрах, которое Украины и США подписали 30 апреля, предусматривает, что если после даты вступления в силу Правительство США будет оказывать Правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучения), капитальный взнос партнера от США будет считаться более ограниченное партнерство.

Ранее Кабмин опубликовал официальный перевод соглашения о недрах из США.

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правительство Денис Шмыгаль

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