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Свириденко передала в посольство США ноту, подтверждающую завершение внутренних процедур по инвестфонду

20:43, 13 мая 2025
Юлия Свириденко заявила, что Украина завершила все процедуры для запуска Американо-Украинского фонда восстановления
Свириденко передала в посольство США ноту, подтверждающую завершение внутренних процедур по инвестфонду
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko
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Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Украина завершила все необходимые процедуры для запуска Американо-Украинского фонда восстановления.

«Сегодня передала ноту Временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис.

Можно смело сказать, что удалось выполнить задачу, которую поставил перед нашей переговорной командой Президент Владимир Зеленский, ведь у нас есть равноправное Соглашение, ориентированное на будущее», — заявила она.

Свириденко добавила, что Соглашение, которое уважает национальные интересы Украины, предусматривает совместное с Америкой управление и инвестирование. Также она подчеркнула, что в Соглашении нет положений о долге и есть обязательство инвестировать исключительно в Украину.

«Это еще один четкий сигнал: Украина на пути к стратегическим инвестициям», — заявила чиновница.

«Сегодня я встретилась с ней. Она передала официальную ноту Украины, которая подтверждает завершение внутренних процедур по Американо-Украинскому Инвестиционному Фонду Восстановления. Мы приветствуем этот важный шаг и с нетерпением ждем дальнейшего совместного продвижения вперед», — заявила Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 8 мая проголосовала за ратификацию соглашения об образовании совместного инвестиционного фонда между Украиной и США. Таким образом, парламент ратифицировал Соглашение о недрах со Штатами. Позже Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения.

Напомним, что соглашение о недрах, которое Украины и США подписали 30 апреля, предусматривает, что если после даты вступления в силу Правительство США будет оказывать Правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучения), капитальный взнос партнера от США будет считаться более ограниченное партнерство.

Ранее Кабмин опубликовал официальный перевод соглашения о недрах из США.

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США Украина

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