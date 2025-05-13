Практика судов
  1. В Украине

Делегация РФ 15 мая будет ждать украинскую сторону в Стамбуле, — Песков

20:28, 13 мая 2025
Состав российской делегации Дмитрий Песков не раскрыл.
Делегация РФ 15 мая будет ждать украинскую сторону в Стамбуле, — Песков
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что представители России будут в Стамбуле украинскую сторону. При этом состав делегации Дмитрий Песков не раскрыл, пишет DW.

Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, США не ожидает объявления состава российской делегации для переговоров в Стамбуле до утра четверга.

Ранее стало известно, что в переговорах России и Украины примет участие госсекретарь США Марко Рубио.  

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая будет находиться в Анкаре, где запланирована его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он подтвердил готовность к переговорам с Путиным.

Также сообщалось, что на переговорах между Россией и Украиной, которые состоятся 15 мая в Стамбуле, от Соединенных Штатов Америки будут присутствовать специальные посланники президента США Трампа — Кит Келлог и Стив Уиткофф.

Позже стало известно, что Дональд Трамп может присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Стамбуле — все зависит от того, будет ли там Путин.

Добавим, глава ОП Украины Андрей Ермак заявлял, что если Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, и тогда должен быть сильный ответ США и всего мира в виде новых санкций против РФ и увеличения военной помощи Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

россия Украина Турция война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Великобритания хочет получить больше влияния на судьбу замороженных российских активов на сумму 200 миллиардов евро

Передача российских активов «специальной компании», которая официально признает интересы Великобритании, предоставит Лондону больший контроль и потенциально усилит роль премьер-министра Великобритании Кира Стармера как посредника между Европой и США

ВККС тонет в исках от участников конкурса в апелляционные суды – есть претензии к качеству проверки практических заданий

Уже подано несколько десятков исков от кандидатов в административные, хозяйственные и общие апелляционные суды

В МОЗ объяснили, какие категории мужчин 25-60 лет с инвалидностью должны пройти медосмотр до 1 ноября 2025 года

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие II или III группу инвалидности, которые должны были пройти повторный осмотр в 2022–2024 годах, но по разным причинам не сделали этого, должны пройти оценивание до 1 ноября 2025 года.

Владимир Зеленский объяснил, что его указ не запрещает ему вести переговоры с Путиным

Владимир Зеленский пояснил, что вести переговоры – это его конституционное полномочие, и согласно Конституции никто, кроме него, не может вести переговоры относительно суверенитета и территориальной целостности Украины.

Верховная Рада поддержала законопроект о регулировании надзора за законностью решений местного самоуправления

Как отмечают инициаторы законопроекта, среди которых Давид Арахамия и Александр Корниенко, «после лишения прокуратуры этой функции образовался вакуум».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Зіновій Гавдик
    Зіновій Гавдик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Віктор Данилишин
    Віктор Данилишин
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Клопот
    Сергій Клопот
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Василь Ключкович
    Василь Ключкович
    заступник голови суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Лапій
    Сергій Лапій
    суддя Київського окружного адміністративного суду