Делегация РФ 15 мая будет ждать украинскую сторону в Стамбуле, — Песков

Состав российской делегации Дмитрий Песков не раскрыл.

Фото: Getty Images

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что представители России будут в Стамбуле украинскую сторону. При этом состав делегации Дмитрий Песков не раскрыл, пишет DW.

Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, США не ожидает объявления состава российской делегации для переговоров в Стамбуле до утра четверга.

Ранее стало известно, что в переговорах России и Украины примет участие госсекретарь США Марко Рубио.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая будет находиться в Анкаре, где запланирована его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он подтвердил готовность к переговорам с Путиным.

Также сообщалось, что на переговорах между Россией и Украиной, которые состоятся 15 мая в Стамбуле, от Соединенных Штатов Америки будут присутствовать специальные посланники президента США Трампа — Кит Келлог и Стив Уиткофф.

Позже стало известно, что Дональд Трамп может присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Стамбуле — все зависит от того, будет ли там Путин.

Добавим, глава ОП Украины Андрей Ермак заявлял, что если Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, и тогда должен быть сильный ответ США и всего мира в виде новых санкций против РФ и увеличения военной помощи Украине.

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