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Віткофф і Келлог вирушать до Туреччини для спостереження за переговорами між РФ та Україною

15:34, 13 травня 2025
Келлог та Віткофф на даний момент планують обмежитися спостереженням за переговорами між РФ та Україною у Стамбулі.
Віткофф і Келлог вирушать до Туреччини для спостереження за переговорами між РФ та Україною
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На переговорах меж Росією та Україною, які відбудуться 15 травня у Стамбулі, від Сполучених Штатів Америки будуть присутні спецпосланці президента Дональда Трампа Кіт Келлог і Стів Віткофф. Про це стверджує агентство Reuters з посиланням на три джерела, які знайомі з планами американських чиновників.

Зазначається, що «у четвер вирушать до Стамбула для можливих переговорів про те, як покласти край війні РФ в Україні».

Проте CNN стверджує, що Келлог та Віткофф на даний момент планують обмежитися спостереженням за переговорами між РФ та Україною у Стамбулі.

Раніше очільник ОП України Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, і тоді має бути сильна реакція США та всього світу у вигляді нових санкцій проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.

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США росія Україна

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