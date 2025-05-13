Уиткофф и Келлог отправятся в Турцию для наблюдения за переговорами между РФ и Украиной

Келлог и Уиткофф на данный момент планируют ограничиться наблюдением за переговорами между РФ и Украиной в Стамбуле.

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На переговорах между Россией и Украиной, которые состоятся 15 мая в Стамбуле, от Соединенных Штатов Америки будут присутствовать специальные посланники президента Дональда Трампа Кит Келлог и Стив Виткофф. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с планами американских чиновников.

Отмечается, что «в четверг они отправятся в Стамбул для возможных переговоров о том, как положить конец войне РФ в Украине».

Однако CNN утверждает, что Келлог и Уиткофф на данный момент планируют ограничиться наблюдением за переговорами между РФ и Украиной в Стамбуле.

Ранее глава ОП Украины Андрей Ермак заявлял, что если Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, и тогда должен быть сильный ответ США и всего мира в виде новых санкций против РФ и увеличения военной помощи Украине.

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