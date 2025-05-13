Если Путин откажется от переговоров в Турции, должен быть сильный ответ США и всего мира – новые санкции и увеличение военной помощи Украине – Андрей Ермак

Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, и тогда должен быть сильный ответ США и всего мира в виде новых санкций против РФ и увеличения военной помощи Украине.

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Если Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, что Россия не хочет и не готова к любым переговорам. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время онлайн-участия в сессии Копенгагенского демократического саммита 2025, цитирует его ОП.

Андрей Ермак подчеркнул, что в случае отказа России от переговоров должен быть сильный ответ США и всего мира, а именно новые санкции против РФ и увеличение военной помощи Украине.

Он подчеркнул, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией, но первоочередным должно быть прекращение огня.

По его словам, на данный момент россияне не дали никакого ответа относительно участия Владимира Путина в переговорах в Турции.

«Мы подтвердили, что Президент Зеленский готов и будет в Турции. Вчера было очень сильное и четкое заявление Президента Трампа, что он ожидает присутствия обоих лидеров в Турции. Он также думает о возможности визита туда. Считаю, что, если Владимир Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, что Россия не хочет и не готова к любым переговорам», – сказал руководитель Офиса Президента.

По его мнению, в случае отказа России от переговоров должен быть сильный ответ США и всего мира в виде новых санкций против РФ и увеличения военной помощи Украине.

Глава Офиса Главы государства также отметил, что продолжается работа над формированием гарантий безопасности для Украины. Уже есть конкретные предложения от стран-партнеров, в частности наработки коалиции желающих.

«Но самая серьезная и самая сильная гарантия – это сильные, подготовленные, тренированные Вооруженные Силы Украины. Мы работаем над этим с нашими партнерами. Также мы ожидаем, что соглашение о полезных ископаемых с США станет одним из элементов будущей системы гарантий безопасности», – сказал Андрей Ермак.

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко ранее прокомментировал возможность проведения прямых переговоров с делегацией РФ, учитывая Указ Президента Владимира Зеленского №679/2022 от 30 сентября 2022 года, которым введено в действие решение СНБО, согласно которому констатируется «невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В. Путиным».

По его словам, этот указ не распространяется на самого Президента Владимира Зеленского.

«Нужно руководствоваться Конституцией Украины, которая имеет высшую юридическую силу. Там четко сказано, что переговоры – это прерогатива Президента, это его полномочия. То есть сам Президент решает, с кем вести переговоры, когда, в каком формате, и это конституционная норма. Потому что по логике Президент не мог сам себе запретить своим указом, скажем, вести переговоры с Путиным», – заявил Мережко.

Он добавил, что в 2022 году была необходимость запретить вести переговоры с Путиным, поскольку «были некоторые политики, которые ездили в Москву и пытались там вести переговоры».

«Нужно было в тех конкретных условиях опасности для государства, нужно было это сделать. Но сам Президент, согласно Конституции, он имеет такое право», – добавил Александр Мережко.

В свою очередь, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский не будет встречаться ни с одним представителем Российской Федерации в Стамбуле, кроме личной встречи с Путиным.

РФ пока официально не объявила состав делегации для переговоров в Стамбуле 15 мая и не сообщала, планирует ли вообще кто-то ехать в Турцию с ее стороны. «Россия продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в Стамбуле, пока больше ничего по этому поводу комментировать не собираюсь», заявил спикер Кремля Песков.

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