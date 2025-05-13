Начислено 1,5 млн зарплаты заместителям за рубежом – подозревают экс-руководительницу Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков

Бывшей начальнице Инспекции по вопросам дипломирования моряков объявили подозрение в растрате бюджетных средств.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Прокуратура сообщила о подозрении бывшей начальнице Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков в растрате бюджетных средств в условиях военного положения. Ее обвиняют в нарушении ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По информации прокуратуры, подозреваемая, будучи руководителем, подписывала табели рабочего времени для своих заместителей, которые с мая 2022 по февраль 2023 года находились за границей. Согласно правительственному постановлению, заработную плату можно начислять только работникам, находящимся в командировке, однако эта процедура не была соблюдена. В результате начисления и выплаты были осуществлены на сумму около 1,5 миллиона гривен, что нанесло ущерб государственному бюджету.

Согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным до того, как его вина будет доказана в законном порядке.

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