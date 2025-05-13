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Нараховано 1,5 млн зарплатні заступникам за кордоном – підозрюють екскерівницю Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

16:14, 13 травня 2025
Колишній начальниці Інспекції з питань дипломування моряків оголосили підозру у розтраті бюджетних коштів.
Нараховано 1,5 млн зарплатні заступникам за кордоном – підозрюють екскерівницю Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Прокуратура повідомила про підозру колишній начальниці Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків у розтраті бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Її звинувачують у порушенні ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За інформацією прокуратури, підозрювана, будучи керівником, підписувала табелі робочого часу для своїх заступників, які з травня 2022 по лютий 2023 року перебували за кордоном. Згідно з урядовою постановою, заробітну плату можна нараховувати лише працівникам, що перебувають у відрядженні, однак цієї процедури не було дотримано. В результаті нарахування та виплати було здійснено на суму близько 1,5 мільйона гривень, що завдало збитків державному бюджету.

Згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою до того, як її вину буде доведено в законному порядку.

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