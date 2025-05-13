Україна може зняти заборону РНБО на переговори з Путіним — в якому випадку

Україна готова переглянути заборону на переговори з Путіним — радник ОП Михайло Подоляк пояснив, як це може відбутись та за яких умов можливі зміни в рішенні РНБО.

Джерело фото: Yasin Akgul

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У жовтні 2022 року Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо неможливості вести переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним. Указ №679/2022 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк ефірі The Breakfast Show допустив, що якщо Україна буде виходити на підписання якогось юридичного документу, то будуть відповідно внесені зміни у рішення Ради національної безпеки і оборони.

За словами Михайла Подоляка, юридично буде достатньо просто внести зміни в рішення РНБО.

Також Михайло Подоляк наголосив, що Президент України Володимир Зеленський не зустрічатиметься з жодним представником Російської Федерації у Стамбулі, окрім особистої зустрічі з Путіним.

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