Практика судів
  1. В Україні

Україна може зняти заборону РНБО на переговори з Путіним — в якому випадку

12:53, 13 травня 2025
Україна готова переглянути заборону на переговори з Путіним — радник ОП Михайло Подоляк пояснив, як це може відбутись та за яких умов можливі зміни в рішенні РНБО.
Україна може зняти заборону РНБО на переговори з Путіним — в якому випадку
Джерело фото: Yasin Akgul
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У жовтні 2022 року Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо неможливості вести переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним. Указ №679/2022 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня. 

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк ефірі The Breakfast Show допустив, що якщо Україна буде виходити на підписання якогось юридичного документу, то будуть відповідно внесені зміни у рішення Ради національної безпеки і оборони.

За словами Михайла Подоляка, юридично буде достатньо просто внести зміни в рішення РНБО.

Також Михайло Подоляк наголосив, що Президент України Володимир Зеленський не зустрічатиметься з жодним представником Російської Федерації у Стамбулі, окрім особистої зустрічі з Путіним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За зруйноване житло не треба буде сплачувати комунальні послуги – Верховна Рада прийняла законопроект за основу

Парламент прийняв за основу законопроект про скасування оплати комунальних послуг за зруйноване житло.

Верховна Рада підтримала спрощення продажу і передачі у користування земельних ділянок колишнім власникам зруйнованих об’єктів

Продаж і передачу у користування земельних ділянок державної, комунальної власності колишнім власникам будівель, споруд, що були зруйновані внаслідок бойових дій і були розташовані на таких земельних ділянках, пропонується здійснювати без земельних торгів.

Верховна Рада підтримала законопроект про врегулювання нагляду за законністю рішень місцевого самоврядування

Як зазначають ініціатори законопроекту, серед яких Давид Арахамія та Олександр Корнієнко, «після позбавлення прокуратури цієї функції утворився вакуум».

Верховна Рада підтримала зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди зі США про копалини

Зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди зі США про надра прийняті в першому читанні.

Якщо Путін відмовиться від переговорів у Туреччині, має бути сильна реакція США та всього світу – нові санкції і збільшення військової допомоги Україні – Андрій Єрмак

Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, і тоді має бути сильна реакція США та всього світу у вигляді нових санкцій проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Зіновій Гавдик
    Зіновій Гавдик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Віктор Данилишин
    Віктор Данилишин
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Клопот
    Сергій Клопот
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Лапій
    Сергій Лапій
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Малишенко
    Тетяна Малишенко
    голова Славутицького міського суду Київської області