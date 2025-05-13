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У Стамбулі Зеленський не зустрічатиметься з жодним представником РФ, крім Путіна – Офіс Президента

10:31, 13 травня 2025
За словами Подоляка, Зеленський зустрінеться лише з Путіним, оскільки переговори можливі лише між тими, хто реально ухвалює рішення.
У Стамбулі Зеленський не зустрічатиметься з жодним представником РФ, крім Путіна – Офіс Президента
Фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський не зустрічатиметься з жодним представником Російської Федерації у Стамбулі, окрім особистої зустрічі з Путіним. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі The Breakfast Show.

Відповідаючи на запитання, чи може глава держави зустрітися з кимось зі сторони РФ, наприклад із Володимиром Мединським, якщо Путін сам не прибуде, Подоляк відповів: «Це не формат. Президент не може зустрічатися... тим більше Мединський - не зовсім зрозумілий статус буде... Ну, навряд чи ця людина є достатньою, щоб обговорювати фундаментальні питання».

Він наголосив, що такий формат недоречний, адже подібні представники не мають достатнього статусу для обговорення ключових питань. За словами Подоляка, в Росії вже давно зрозуміла вертикаль влади — усі рішення приймає особисто Путін, а навіть такі фігури, як глава МЗС Сергій Лавров чи прем'єр Михайло Мішустін, навряд чи мають відповідні повноваження.

«Тобто прийняти рішення про продовження чи припинення війни може лише Путін. Ну може там є ще невелике коло навколо нього, яке обговорює скільки і кого треба ще вбити», — додав він.

Подоляк також підкреслив, що перемовини можливі лише між тими, хто реально ухвалює рішення: «Це знову ж таки затягування часу. Який сенс проводити зустріч на нижчому рівні».

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 10 травня Володимир Зеленський за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» заявив, що Україна з європейськими країнами і США домовилася почати повне і безумовне припинення вогню з 12 травня. Воно має тривати щонайменше 30 днів.

Також Зеленський заявив, що з 12 травня Україна очікує на припинення вогню з боку Росії, щоб створити умови для мирних переговорів. Він підтвердив, що готовий особисто зустрітися з Путіним у Туреччині в четвер, 15 травня.

Як заявив Стів Віткофф, США готові посередничати, однак попереджають: якщо переговори не відбудуться — Штати відійдуть від процесу.

Окрім того, Німеччина ще 12 травня попередила, що «час спливає», і Росія має погодитися на безумовне припинення вогню в Україні.

Додамо, європейські лідери готові зачекати до зустрічі між Зеленським та Путіним, перш ніж оголосити нові санкції проти РФ

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