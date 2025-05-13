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Міжнародна організація цивільної авіації визнала Росію відповідальною за збиття рейсу MH17

11:15, 13 травня 2025
Росія незаконно застосувала озброєння проти пасажирського літака в липні 2014 року на Донеччині.
Міжнародна організація цивільної авіації визнала Росію відповідальною за збиття рейсу MH17
Фото: Piroschka van de Wouw — Pool / Getty Images
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Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) офіційно визнала, що Росія несе відповідальність за збиття пасажирського літака Malaysia Airlines рейсу MH17 над сходом України в липні 2014 року. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Нідерландів.

Рішення було ухвалено 12 травня шляхом голосування членів Ради ІСАО.

Переважна більшість членів ради підтримала позицію Нідерландів та Австралії, які просять покласти на Москву зобов'язання розпочати переговори з цього питання та контролювати процес.

У рішенні також сказано, що Росія порушила Чиказьку конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, оскільки вона незаконно застосувала своє озброєння проти пасажирського літака.

Літак прямував з Амстердама до Куала-Лумпура і був збитий 17 липня 2014 року над територією Донеччини. У катастрофі загинули всі 298 людей на борту, переважно громадяни Нідерландів та Австралії.

Уряди Нідерландів та Австралії повідомили, що ICAO в найближчі тижні розгляне варіанти компенсації, яку Росія має надати родинам загиблих.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспер Велдкамп заявив: «Це важливий крок до встановлення правди, справедливості та відповідальності за загибель пасажирів рейсу MH17. Рішення чітко показує, що порушення міжнародного права не може залишатися безкарним».

Австралійська міністерка закордонних справ Пенні Вонг додала: «Ми закликаємо Росію визнати свою відповідальність за цей жахливий акт насильства та виконати міжнародні зобов’язання щодо відшкодування».

Ще минулого року Австралія і Нідерланди ініціювали процедури, аби притягнути Росію до відповідальності за трагедію.

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росія рф Нідерланди авіація

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