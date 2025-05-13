Международная организация гражданской авиации признала Россию ответственной за сбитие рейса MH17

Россия незаконно применила вооружение против пассажирского самолета в июле 2014 года в Донецкой области.

Фото: Piroschka van de Wouw — Pool / Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) официально признал, что Россия несет ответственность за сбитие пассажирского самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над востоком Украины в июле 2014 года. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Нидерландов.

Решение было принято 12 мая путем голосования членов Совета ICAO.

Подавляющее большинство членов Совета поддержали позицию Нидерландов и Австралии, которые требуют возложить на Москву обязательство начать переговоры по этому вопросу и контролировать процесс.

В решении также говорится, что Россия нарушила Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации, поскольку она незаконно применила свое вооружение против пассажирского самолета.

Самолет следовал из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области. В катастрофе погибли все 298 человек на борту, в основном граждане Нидерландов и Австралии.

Правительства Нидерландов и Австралии сообщили, что ICAO в ближайшие недели рассмотрит варианты компенсации, которую Россия должна предоставить семьям погибших.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспер Велдкамп заявил: «Это важный шаг к установлению правды, справедливости и ответственности за гибель пассажиров рейса MH17. Решение четко показывает, что нарушение международного права не может оставаться безнаказанным».

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг добавила: «Мы призываем Россию признать свою ответственность за этот ужасный акт насилия и выполнить международные обязательства по возмещению ущерба».

Еще в прошлом году Австралия и Нидерланды инициировали процедуры, чтобы привлечь Россию к ответственности за трагедию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.