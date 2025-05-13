В Госспецсвязи готовят реестр запрещенного программного обеспечения

Новый инструмент должен помочь усилить кибербезопасность, исключив использование враждебного ПО в госорганах.

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Госспецсвязь работает над проектом постановления Кабинета Министров о создании и использовании реестра запрещенного программного обеспечения (ПО). Об этом сообщил директор Департамента государственного контроля в сфере защиты информации и аудита безопасности Администрации Госспецсвязи Игорь Стельник.

«Вопрос враждебного софта — очень болезненный. Постоянно происходит мимикрия определенного враждебного программного обеспечения под отечественные или европейские бренды», — отметил Игорь Стельник.

В Госспецсвязи указали, что несмотря на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, согласно которому к ряду российских веб-страниц и программных продуктов применялись ограничительные меры (санкции), по разным причинам не все пользователи перешли на отечественное или иностранное программное обеспечение.

Решить эту проблему должен недавно принятый закон 4336-ІХ. Он обязал государственные органы использовать программное обеспечение за исключением того, которое будет включено в реестр запрещенного ПО.

«Администрация Госспецсвязи сейчас выходит на финальную стадию подготовки проекта постановления Кабмина, которое будет регулировать создание и использование реестра запрещенного программного обеспечения. Поэтому я бы очень хотел, и даже настаивал, чтобы к процессу выбора критериев включения ПО в этот реестр была привлечена профессиональная общественность», — заявил Игорь Стельник.

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