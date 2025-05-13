Жилье на территории боевых действий — можно ли не платить за коммунальные услуги

В некоторых случаях оплату можно не производить, но для этого требуются документы, заявление к поставщику и регулярное подтверждение непроживания или повреждения жилья.

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Стало известно, можно ли не платить за коммунальные услуги, если жильё находится на территории боевых действий. В некоторых случаях — можно, но есть важные условия. Об этом напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Когда можно не оплачивать коммунальные услуги:

Если вы не проживаете в доме более 30 дней и не пользуетесь коммунальными услугами.

Исключение — поставка тепловой энергии.

Но если в помещении установлены счётчики — начисления будут происходить на основании их показаний.

Если помещение повреждено или уничтожено.

Сработает ли эта льгота автоматически:

Нет. Необходимо обратиться к поставщику услуги с заявлением и документами, подтверждающими факт непроживания в жилье.

Какие нужны документы:

справка ВПЛ

справки с места временного проживания, работы, лечения, учёбы, прохождения военной службы

документы, подтверждающие факт пересечения государственной границы Украины в соответствующий период времени

документы, подтверждающие повреждение недвижимого имущества потребителя в результате военных (боевых) действий и т.п.

Как подавать документы:

Заявление и документы можно подать в бумажной или электронной форме. Адрес можно найти на сайте поставщиков услуг.

Каждые 6 месяцев необходимо подавать обновлённое заявление с подтверждениями, иначе — начисления могут возобновиться.

Что запрещено поставщикам:

Если жильё находится на территории ведения боевых действий, запрещено:

начисление и взыскание штрафов и пени за несвоевременную и/или неполную оплату

отключение услуг за долги в случае их неоплаты или оплаты не в полном объёме

взыскание задолженности, которая образовалась после 24 февраля 2022 г. и до завершения боевых действий в общине.

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