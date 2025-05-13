Жилье на территории боевых действий — можно ли не платить за коммунальные услуги

Стало известно, можно ли не платить за коммунальные услуги, если жильё находится на территории боевых действий. В некоторых случаях — можно, но есть важные условия. Об этом напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Когда можно не оплачивать коммунальные услуги:
Если вы не проживаете в доме более 30 дней и не пользуетесь коммунальными услугами.
Исключение — поставка тепловой энергии.
Но если в помещении установлены счётчики — начисления будут происходить на основании их показаний.
Если помещение повреждено или уничтожено.
Сработает ли эта льгота автоматически:
Нет. Необходимо обратиться к поставщику услуги с заявлением и документами, подтверждающими факт непроживания в жилье.
Какие нужны документы:
Как подавать документы:
Заявление и документы можно подать в бумажной или электронной форме. Адрес можно найти на сайте поставщиков услуг.
Каждые 6 месяцев необходимо подавать обновлённое заявление с подтверждениями, иначе — начисления могут возобновиться.
Что запрещено поставщикам:
Если жильё находится на территории ведения боевых действий, запрещено:
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