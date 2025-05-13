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У Белом доме не исключают прямые переговоры Зеленского и Путина: Трамп выдвинул ультиматум сторонам

09:46, 13 мая 2025
Как заявил Стив Уиткофф, США готовы посредничать, однако предупреждают: если переговоры не состоятся, Штаты отойдут от процесса.
У Белом доме не исключают прямые переговоры Зеленского и Путина: Трамп выдвинул ультиматум сторонам
Источник фото: AP/Evan Vucci
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Специальный посланник президента США Стив Уиткофф в комментарии для Breitbart News заявил, что США ожидают возможную встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина — прямые переговоры могут состояться в ближайшее время, возможно, в Турции. По его словам, обе стороны должны получить четкий сигнал: альтернативы дипломатии — только плохие сценарии. Уиткофф также сообщил, что предложил выступить посредником в этих переговорах, и с момента записи интервью (на прошлой неделе) появились сообщения о возможной встрече уже на этой неделе в Турции — 15 мая.

«Я считаю, что мирный саммит вполне возможен. Наша задача — собрать их в одной комнате и показать, что альтернативы мирному урегулированию здесь плохи для всех», — отметил Уиткофф.

Он также подтвердил, что общался как с украинскими официальными лицами — Президентом Владимиром Зеленским, главой ОП Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым, так и с главой Кремля Владимиром Путиным.

По его словам, президент США Дональд Трамп выдвинул сторонам ультиматум — либо прямые переговоры, либо США отходят от процесса. Он подчеркнул: «Это не наша война. Мы не начинали войну, но мы хотим помочь ее закончить».

Среди ключевых точек напряжения, по словам Уиткоффа, — пять регионов. Он также заявил, что автономная Запорожская АЭС является «своеобразной жемчужиной», а также упомянул водные пути.

Он подчеркнул, что никакое соглашение не будет достигнуто без личного решения Путина, и отказ от диалога с Кремлем — стратегическая ошибка.

«Я говорил с обеими сторонами — потому что как можно участвовать в посредничестве или разработке решений, не разговаривая со всеми?» — заявил Уиткофф. «Я говорил с Андреем Ермаком, с Президентом Зеленским, с их министром обороны господином Умеровым. У нас действительно хорошие — у нас позитивные обсуждения, позитивные отношения. Я разговаривал со всеми советниками по нацбезопасности, участвующими в этом, из Великобритании, Франции, Германии, Италии. И я говорил с президентом Путиным. Соглашение невозможно без одобрения президента Путина. Он лидер Российской Федерации, поэтому идея не говорить с президентом Путиным — это что-то, против чего некоторые выступают, и я не понимаю этой логики. Мы должны говорить со всеми», — отметил он.

Напомним, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, ведущий переговоры с Россией по прекращению войны против Украины, во время трех встреч с президентом РФ Владимиром Путиным не имел собственного переводчика и полагался на переводчиков из Кремля. Из-за этого он подвергся критике.

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США война

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