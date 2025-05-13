У Білому домі не виключають прямі перемовини Зеленського і Путіна: Трамп висунув ультиматум сторонам

Як заявив Стів Віткофф, США готові посередничати, однак попереджають: якщо переговори не відбудуться — Штати відійдуть від процесу.

Джерело фото: AP/Evan Vucci

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Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф у коментарі Breitbart News заявив, що США очікують на ймовірну зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна — прямі перемовини можуть відбутися найближчим часом, можливо, в Туреччині. За його словами, обидві сторони мають отримати чітке повідомлення: альтернативи дипломатії — лише погані сценарії. Водночас Віткофф заявив, що запропонував бути посередником у такій розмові, і з моменту зйомки цього інтерв'ю (на тому тижні) з'явилися повідомлення про можливу зустріч вже цього тижня в Туреччині – 15 травня.

«Я вважаю, що мирний саміт цілком можливий. Наше завдання – зібрати їх разом у кімнаті та показати їм, що альтернативи мирному врегулюванню тут погані для всіх», — зазначив Віткофф. Він також підтвердив, що спілкувався як з українськими посадовцями — Президентом Володимиром Зеленським, керівником ОП Андрієм Єрмаком і міністром оборони Рустемом Умеровим, так і з очільником Кремля Володимиром Путіним.

За його словами, президент США Дональд Трамп висунув сторонам ультиматум — або прямі переговори, або США відходять від процесу. Він наголосив: «Це не наша війна. Ми не розпочинали війну, але ми хочемо допомогти її припинити».

Серед головних точок напруги, за словами Віткоффа, — п’ять регіонів. Він також сказав, що автономна атомна електростанція Запорізька є «своєрідною перлиною», а також згадав водні шляхи.

Він також підкреслив, що жодної угоди не буде без особистого рішення Путіна, і відмова від діалогу з Кремлем — стратегічна помилка.

«Я розмовляв з обома — з обома сторонами — бо як можна брати участь у посередництві чи розробці рішень, якщо не розмовляти з усіма», — сказав Віткофф. «Я розмовляв з Андрієм Єрмаком, я розмовляв з Президентом Зеленським, я розмовляв з їхнім міністром оборони паном Умеровим. У нас справді добрі — у нас позитивні дискусії, позитивні стосунки. Я розмовляв з усіма радниками з національної безпеки, які беруть участь у цьому, з Англії, Франції, Німеччини, Італії. І я розмовляв з президентом Путіним. Угоди не буде без схвалення президента Путіна. Він є лідером Російської Федерації, тому ідея не розмовляти з президентом Путіним — це щось, проти чого люди якимось чином виступають, я не розумію цієї логіки. Нам потрібно розмовляти з усіма», — заявив він.

Зазначимо, що спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, який веде переговори з Росією щодо припинення війни проти Україні, під час трьох зустрічей із президентом РФ Володимиром Путіним він не мав власного перекладача і покладався на перекладачів з Кремля. Через це він піддався критиці.

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