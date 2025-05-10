Віткофф на зустрічах із Путіним покладався на перекладача з Кремля – дипломати занепокоєні

Посланець Трампа проводив переговори з Путіним без перекладача з США.

Джерело фото: Getty Images

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Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, який веде переговори з Росією щодо припинення війни проти Україні, порушив усталений дипломатичний протокол — під час трьох зустрічей із президентом РФ Володимиром Путіним він не мав власного перекладача і покладався на перекладачів з Кремля. Про це повідомили у NBC News з посиланням на джерела серед американських та західних посадовців.

Зустрічі відбулися 11 лютого, 13 березня та 11 квітня — у Москві та Санкт-Петербурзі. Один із західних посадовців зазначив, що Віткофф користувався перекладачами Путіна: «Якщо вони розмовляють між собою російською, він не знає, про що йдеться».

Стів Віткофф, колишній девелопер та криптотрейдер, не володіє російською мовою. Експерти наголошують: відмова від американського перекладача могла призвести до втрати важливих нюансів, які неможливо перевірити. Двоє колишніх послів США підкреслили, що така практика створює ризики для точності комунікацій і внутрішнього протоколювання переговорів.

Майкл Макфол, експосол США в РФ, назвав це «дуже поганою ідеєю», яка поставила Віткоффа «в невигідне становище». За його словами, американський перекладач забезпечує точність записів для решти уряду — так званого «мемокому», який використовується, зокрема Кітом Келлогом і держсекретарем Марко Рубіо, щоб розуміти домовленості з Путіним.

У короткому відео зустрічі, опублікованому Кремлем, Віткофф заходить у залу переговорів один, без радників чи експертів. Коли до нього приєдналася жінка, він запитав: «Перекладач? З посольства? Гаразд».

Окреме занепокоєння викликало питання конфіденційності: літак Віткоффа не оснащений урядовим захищеним зв’язком. Хоча він використовує захищений телефон і здійснював дзвінки з посольства.

У Білому домі заявили, що Віткофф діє у координації з Державним департаментом і дотримується протоколів безпеки, однак ані Держдепартамент, ані команда Віткоффа не надали детального коментаря.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що не може спати через війну в Україні. Трамп зазначив, що вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним надзвичайно складно, адже той, за словами Трампа, «хоче всього і відразу» — маючи на увазі Україну, а Останніми тижнями, за повідомленнями джерел, Трамп приватно скаржився, що Путін не налаштований на мир, а обидві сторони відмовляються йти на компроміси. Він навіть питав у радників, чи змінився Путін з часів його першого терміну, і висловлював здивування бомбардуванням районів із цивільними.

Раніше Трамп публічно заявив, що переконати Київ буде складніше, ніж Москву, якщо умови угоди не враховуватимуть інтересів України. Це призвело до гострої розмови із Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

За словами віцепрезидента Джей Ді Венса, Росія залишається головною перепоною на шляху до миру, оскільки не погоджується на 30-денне безумовне припинення вогню, яке Київ уже підтримав, і наполягає на додаткових поступках з боку України.

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