Уиткофф на встречах с Путиным полагался на переводчика из Кремля – дипломаты обеспокоены

Посланник Трампа проводил переговоры с Путиным без переводчика из США.

Источник фото: Getty Images

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Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, ведущий переговоры с Россией по прекращению войны против Украины, нарушил устоявшийся дипломатический протокол — во время трех встреч с президентом РФ Владимиром Путиным он не имел собственного переводчика и полагался на переводчиков из Кремля. Об этом сообщили NBC News со ссылкой на источники среди американских и западных должностных лиц.

Встречи состоялись 11 февраля, 13 марта и 11 апреля — в Москве и Санкт-Петербурге. Один из западных чиновников отметил, что Уиткофф пользовался переводчиками Путина: «Если они разговаривают между собой по-русски, он не знает, о чем идет речь».

Стив Уиткофф, бывший девелопер и криптотрейдер, не владеет русским языком. Эксперты подчеркивают: отказ от американского переводчика мог привести к потере важных нюансов, которые невозможно проверить. Два бывших посла США отметили, что такая практика создает риски для точности коммуникаций и внутреннего протоколирования переговоров.

Майкл Макфол, экс-посол США в РФ, назвал это «очень плохой идеей», которая поставила Виткоффа «в невыгодное положение». По его словам, американский переводчик обеспечивает точность записей для остальной части правительства — так называемого «мемокона», который используется, в частности, Китом Келлогом и госсекретарем Марко Рубио для понимания договоренностей с Путиным.

В коротком видео встречи, опубликованном Кремлем, видно, как Уиткофф заходит в зал переговоров один, без советников или экспертов. Когда к нему присоединилась женщина, он спросил: «Переводчик? Из посольства? Хорошо».

Отдельную обеспокоенность вызвал вопрос конфиденциальности: самолет Уиткоффа не оснащен защищенной системой правительственной связи. Хотя он использует защищенный телефон и совершал звонки из посольства.

В Белом доме заявили, что Уиткофф действует в координации с Государственным департаментом и соблюдает протоколы безопасности, однако ни Госдеп, ни команда Уиткоффа не предоставили подробного комментария.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что не может спать из-за войны в Украине. Трамп отметил, что вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным чрезвычайно сложно, ведь тот, по словам Трампа, «хочет всего и сразу» — имея в виду Украину. А в последние недели, по сообщениям источников, Трамп в частном порядке жаловался, что Путин не настроен на мир, а обе стороны отказываются идти на компромиссы. Он даже спрашивал у советников, изменился ли Путин с времен его первого срока, и выражал удивление по поводу бомбардировок районов с гражданскими.

Ранее Трамп публично заявил, что убедить Киев будет сложнее, чем Москву, если условия соглашения не будут учитывать интересы Украины. Это привело к острой беседе с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

По словам вице-президента Джей Ди Венса, Россия остается главной преградой на пути к миру, поскольку не соглашается на 30-дневное безусловное прекращение огня, которое Киев уже поддержал, и настаивает на дополнительных уступках со стороны Украины.

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