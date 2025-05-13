Володимир Зеленський вивів зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Івана Гаврилюка

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк виведений зі складу Ставки за указом Президента на підставі пропозиції РНБО.

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Президент України Володимир Зеленський указом №304/2025 вивів зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.

«Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю… вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача І.Гаврилюка», - сказано в тексті указу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів під час засідання Уряду у п’ятницю, 18 квітня, ухвалив низку розпоряджень про звільнення посадовців. Так, Уряд звільнив Івана Гаврилюка з посади першого заступника Міністра оборони.

Іван Гаврилюк обіймав посаду першого заступника міністра оборони з травня 2024 року.

З початком широкомасштабного вторгнення Іван Гаврилюк був прийнятий на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період і призначений начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики Збройних Сил України.

Пізніше він обіймав посаду заступника Головного інспектора Міністерства оборони України та заступника Міністра оборони України.

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