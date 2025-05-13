Практика судів
  1. В Україні

Володимир Зеленський вивів зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Івана Гаврилюка

10:21, 13 травня 2025
Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк виведений зі складу Ставки за указом Президента на підставі пропозиції РНБО.
Володимир Зеленський вивів зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Івана Гаврилюка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський указом №304/2025 вивів зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.

«Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю… вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача І.Гаврилюка», - сказано в тексті указу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів під час засідання Уряду у п’ятницю, 18 квітня, ухвалив низку розпоряджень про звільнення посадовців. Так, Уряд звільнив Івана Гаврилюка з посади першого заступника Міністра оборони.

Іван Гаврилюк обіймав посаду першого заступника міністра оборони з травня 2024 року.

З початком широкомасштабного вторгнення Іван Гаврилюк був прийнятий на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період і призначений начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики Збройних Сил України.

Пізніше він обіймав посаду заступника Головного інспектора Міністерства оборони України та заступника Міністра оборони України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

указ Володимир Зеленський Міноборони РНБО Ставка Верховного головнокомандувача

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд зробив висновок про суперечність Конституції певних положень КПК щодо неможливості апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про передачу речових доказів для реалізації

Як зазначив Верховний Суд, у питаннях такої ваги, як припинення права власності на підставі ухвали слідчого судді, постановленої відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 100 КПК, необхідним є додатковий завчасний контроль, а не контроль ex-poste, можливість якого наставатиме тоді, коли повернення майна вже є неможливим, а його наслідком може бути лише відшкодування.

Вчительку звинуватили у цькуванні учениці з нетрадиційною орієнтацією, але суд став на захист класного керівника

Непроста ЛГБТ історія в однієї з гімназій Дніпра.

За публічне ототожнення адвоката з клієнтом зможуть штрафувати — комітет рекомендував прийняти закон

Також у новій редакції буде викладено статтю Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за втручання в діяльність адвоката.

Для колишніх прокурорів, правоохоронців та депутатів пом’якшать обмеження для участі в конкурсі до ВАКС

Законодавці збираються прибрати для кандидатів до ВАКС обмеження в 10 років після зайняття посади в органах прокуратури чи у правоохоронних органах.

Депутати пропонують скасувати фінальну співбесіду для кандидатів до апеляційних судів та ВАКС і прибрати вимогу 75% вірних відповідей на тесті з української державності

Верховна Рада зможе швидко прийняти законопроект, який спрощує конкурсні процедури для кандидатів до апеляційних судів та розширює коло потенційних претендентів до ВАКС.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Зіновій Гавдик
    Зіновій Гавдик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Клопот
    Сергій Клопот
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Василь Ключкович
    Василь Ключкович
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Лапій
    Сергій Лапій
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Малишенко
    Тетяна Малишенко
    голова Славутицького міського суду Київської області