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Мир в Україні наблизить напад Росії на ЄС, є лише один спосіб її стримати – єврокомісар з оборони

09:03, 13 травня 2025
Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що мир в Україні не зупинить Кремль, а лише наблизить агресію проти ЄС.
Мир в Україні наблизить напад Росії на ЄС, є лише один спосіб її стримати – єврокомісар з оборони
Джерело фото: Європейський союз
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Розвідки Німеччини, Данії та інших країн Євросоюзу попереджають: Росія може бути готова до нападу на Європу вже до 2030 року — а можливо, і раніше. За словами комісара з питань оборони у складі Єврокомісії Андрюса Кубілюса, Кремль не просто веде війну проти України, а повністю перевів економіку на військові рейки, і тепер це вже незворотний процес. Про це він сказав в інтерв’ю «Європейській правді».

«Економіка Росії перейшла на військові рейки і виробляє багато зброї. Водночас, і це ще важливіше – просто повернути економіку до попереднього стану вже неможливо», — наголосив він.

Коли в Україні встановиться мир або перемир'я – РФ продовжить виробляти та накопичувати озброєння, що дозволить їй розпочати нову хвилю агресії.

Експерти попереджають: це не означатиме, що Росія припинить готуватися до наступних агресій, чи то проти України, чи то проти країн-членів ЄС або НАТО.

«Ми вважаємо нову війну дуже реалістичним сценарієм. І єдиний спосіб стримати російську атаку – це підвищити нашу готовність до неї», - заявив Кубілюс.

Попри те, що не всі в ЄС це розуміють, а дехто все ще живе в запереченні, у Брюсселі вже відбувається зсув:

«Коли ми представили Раді ЄС так звані пропозиції щодо переозброєння Європи, вся Рада їх підтримала. Навіть країни, відомі своїм вето на підтримку України, також проголосували за збільшення видатків на оборону тощо».

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ЄС війна

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