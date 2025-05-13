Мир в Украине приблизит нападение России на ЕС, есть только один способ ее сдержать — еврокомиссар по обороне

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что мир в Украине не остановит Кремль, а лишь приблизит агрессию против ЕС.

Источник фото: Европейский союз

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Разведки Германии, Дании и других стран Евросоюза предупреждают: Россия может быть готова к нападению на Европу уже к 2030 году — а возможно, и раньше. По словам еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса, Кремль не просто ведет войну против Украины, а полностью перевел экономику на военные рельсы, и теперь это уже необратимый процесс. Об этом он рассказал в интервью «Европейской правде».

«Экономика России перешла на военные рельсы и производит много оружия. Одновременно, и это еще важнее — просто вернуть экономику в прежнее состояние уже невозможно», — подчеркнул он.

Когда в Украине установится мир или перемирие — РФ продолжит производить и накапливать вооружения, что позволит ей начать новую волну агрессии.

Эксперты предупреждают: это не будет означать, что Россия прекратит подготовку к следующим агрессиям, будь то против Украины, стран-членов ЕС или НАТО.

«Мы считаем новую войну очень реалистичным сценарием. И единственный способ сдержать российскую атаку — это повысить нашу готовность к ней», — заявил Кубилюс.

Несмотря на то, что не все в ЕС это осознают, а кто-то все еще пребывает в отрицании, в Брюсселе уже происходит сдвиг:

«Когда мы представили Совету ЕС так называемые предложения по перевооружению Европы, весь Совет их поддержал. Даже страны, известные своим вето на поддержку Украины, также проголосовали за увеличение расходов на оборону и прочее».

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