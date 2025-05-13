Европейские лидеры готовы подождать встречи между Зеленским и Путиным, прежде чем объявлять новые санкции против РФ

Европа и США откладывают новые санкции против РФ — ждут, встретится ли Путин с Зеленским в Турции.

Источник фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

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Европейские лидеры готовы подождать возможной встречи между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в Турции, прежде чем оказывать давление на США с требованием объявить новые санкции против Москвы. Об этом пишет Bloomberg.

По информации источников издания, США дали понять, что хотят предоставить возможность для проведения переговоров между РФ и Украиной 15 мая, прежде чем усиливать санкции.

Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безусловное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента Дональда Трампа исполнить своё обещание ввести санкции против Москвы, указали источники. Пока что Кремль не сообщил, будет ли Путин присутствовать.

Администрация Трампа подготовила для РФ варианты усиления экономического давления, но неизвестно, какие именно шаги предпримет американская сторона, если Путин откажется от встречи.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 10 мая Владимир Зеленский по итогам встречи «Коалиции желающих» заявил, что Украина вместе с европейскими странами и США договорилась начать полное и безусловное прекращение огня с 12 мая. Оно должно длиться не менее 30 дней.

Также Зеленский заявил, что с 12 мая Украина ожидает прекращения огня со стороны России, чтобы создать условия для мирных переговоров. Он подтвердил, что готов лично встретиться с Путиным в Турции в четверг, 15 мая.

Кроме того, Германия ещё 12 мая предупредила, что «время уходит», и Россия должна согласиться на безусловное прекращение огня в Украине.

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