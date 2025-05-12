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Час спливає, — Німеччина закликає РФ відповісти на пропозицію про 30-денне припинення вогню до кінця дня, інакше будуть санкції

15:00, 12 травня 2025
У разі відмови РФ від 30-денного перемир’я, буде розпочато підготовку нового пакета санкцій, — сказав речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус.
Час спливає, — Німеччина закликає РФ відповісти на пропозицію про 30-денне припинення вогню до кінця дня, інакше будуть санкції
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Речник німецького уряду Стефан Корнеліус заявив, що якщо в Україні до кінця понеділка, 12 травня, не буде оголошено 30-денне припинення вогню, Німеччина разом із країнами Євросоюзу почне розробку нових санкцій щодо Росії. Про це пише The Guardian.

Німеччина попередила, що "час спливає", і Росія має погодитися на безумовне припинення вогню в Україні.

«Якщо Москва не прийме цю вимогу, розпочнеться підготовка до нових санкцій», — заявив Корнеліус.

Деталей щодо санкцій Корнеліус не навів. 

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 10 травня Володимир Зеленський за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» заявив, що Україна з європейськими країнами і США домовилася почати повне і безумовне припинення вогню з 12 травня. Воно має тривати щонайменше 30 днів.

Також Зеленський заявив, що з 12 травня Україна очікує на припинення вогню з боку Росії, щоб створити умови для мирних переговорів. Він підтвердив, що готовий особисто зустрітися з Путіним у Туреччині в четвер, 15 травня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна погодитися на прямі перемовини з РФ у Стамбулі.

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Німеччина рф Україна війна перемир'я

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