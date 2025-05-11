Трамп заявив, що Україна повинна погодитися на прямі перемовини з РФ у Стамбулі

За словами Трампа, ці прямі перемовини дадуть розуміння, бути угоді чи не бути.

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Президент США Дональд Трамп закликав Україну до негайної згоди на прямі переговори з Росією в Стамбулі, заявивши, що така зустріч допоможе з'ясувати перспективи можливого припинення війни. Про це він написав в соціальній мережі Truth Social:

«Президент Росії Путін не хоче мати Угоду про припинення вогню з Україною, а хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення КРИВАВОЇ БАНІ. Україна повинна погодитися на це, НЕГАЙНО. Принаймні, вони зможуть визначити, чи можлива угода, а якщо ні, то європейські лідери і США знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно! Я починаю сумніватися, що Україна піде на угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, яка не могла бути виграна (навіть близько!) без Сполучених Штатів Америки. ПРОВЕДІТЬ ЗУСТРІЧ, НЕГАЙНО!!!».

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