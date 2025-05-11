Практика судов
  1. В мире

Трамп заявил, что Украина должна согласиться на прямые переговоры с РФ в Стамбуле

19:46, 11 мая 2025
По словам Трампа, эти прямые переговоры дадут понимание, быть сделке или не быть.
Трамп заявил, что Украина должна согласиться на прямые переговоры с РФ в Стамбуле
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп призвал Украину к немедленному согласию на прямые переговоры с Россией в Стамбуле, заявив, что такая встреча поможет выяснить перспективы возможного прекращения войны. Об этом он написал в социальной сети Truth Social:

«Президент России Путин не хочет иметь Соглашение о прекращении огня с Украиной, а хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение КРОВНОЙ БАНИ. Украина должна согласиться на это, НЕМЕДЛЕННО. По крайней мере, они смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, где все находится, и смогут действовать соответственно! Я начинаю сомневаться, что Украина пойдет на сделку с Путиным, который слишком занят празднованием победы во Второй мировой войне, которая не могла быть выиграна (даже близко!) без Соединенных Штатов Америки. ПРОВЕДИТЕ ВСТРЕЧУ, НЕМЕДЛЕННО!!!».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США россия Дональд Трамп переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суды смогут чаще рассматривать уголовные производства в отсутствие участников – комитет рекомендовал принять закон

В частности, для предотвращения злоупотребления процессуальными правами стороной защиты депутаты предлагают расширить сферу применения письменного производства в УПК.

Верховный Суд разъяснил условия признания уважительной причиной пропуска процессуального срока в связи с введением военного положения

Сотрудники прокуратуры покидали территории, которые на тот момент были оккупированы, — является ли это уважительной причиной пропуска срока, разъяснил Верховный Суд.

Президент внес в Раду изменения в закон об АРМА, которые позволят без согласия собственника реализовать имущество, принадлежащее связанным с РФ лицам

В законе об АРМА предлагается предусмотреть, что по решению следственного судьи имущество лиц, связанных с РФ, может быть передано для реализации без согласия собственника до вынесения обвинительного приговора или до решения о спецконфискации либо признания активов необоснованными.

У мужчин, которых суд временно ограничил в праве управления автомобилем по иску ТЦК, полиция будет изымать водительские удостоверения – законопроект Кабмина

Верховная Рада рассмотрит законопроект о новом порядке лишения водителей права на управление и изъятия удостоверений у лиц, которые временно ограничены в праве управления, в том числе по искам ТЦК.

Депутаты предлагают запретить построения и массовые мероприятия с военнослужащими во время военного положения

В частности, в законе о местном самоуправлении предлагается установить, что к ведению исполнительных органов советов относятся такие полномочия, как недопущение массового скопления гражданского населения в местах расположения (пребывания) воинских частей, учреждений, учебных заведений ВСУ.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Куриленко
    Оксана Куриленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Чаплицький
    Віктор Чаплицький
    суддя Київського районного суду м. Одеси