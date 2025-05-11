Трамп заявил, что Украина должна согласиться на прямые переговоры с РФ в Стамбуле

По словам Трампа, эти прямые переговоры дадут понимание, быть сделке или не быть.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп призвал Украину к немедленному согласию на прямые переговоры с Россией в Стамбуле, заявив, что такая встреча поможет выяснить перспективы возможного прекращения войны. Об этом он написал в социальной сети Truth Social:

«Президент России Путин не хочет иметь Соглашение о прекращении огня с Украиной, а хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение КРОВНОЙ БАНИ. Украина должна согласиться на это, НЕМЕДЛЕННО. По крайней мере, они смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, где все находится, и смогут действовать соответственно! Я начинаю сомневаться, что Украина пойдет на сделку с Путиным, который слишком занят празднованием победы во Второй мировой войне, которая не могла быть выиграна (даже близко!) без Соединенных Штатов Америки. ПРОВЕДИТЕ ВСТРЕЧУ, НЕМЕДЛЕННО!!!».

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