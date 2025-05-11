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Пока мы не закроем TikTok и Telegram мобилизация в Украине будет буксовать – волонтер Чмут

19:32, 11 мая 2025
По словам руководителя БФ «Вернись живым» Тараса Чмута, без контроля над соцсетями пророссийская ложь побеждает.
Пока мы не закроем TikTok и Telegram мобилизация в Украине будет буксовать – волонтер Чмут
Фото: novynarnia
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Украина обладает достаточным человеческим потенциалом для продолжения борьбы с российской агрессией, однако процесс мобилизации и информирования общественности требует существенных изменений. Об этом в интервью ТСН заявил руководитель благотворительного фонда «Вернись живым» Тарас Чмут.

По его словам, несмотря на наличие ресурса, система мобилизации не работает так, как должна была бы. «Есть реальные проблемы с мобилизацией, подготовкой и эффективностью распределения людей», - подчеркнул он.

Отдельное внимание Чмут обратил на информационную политику государства. Он раскритиковал бездействие в отношении пророссийской пропаганды в социальных сетях. "Не новость. Прошлый год, позапрошлый - каждый год одно и то же. И особых изменений я здесь не вижу, к сожалению", - отметил он.

Чмут считает, что до реальных изменений нужно рассматривать возможность ограничения или контроля над такими платформами, как TikTok и Telegram, из-за их роли в распространении дезинформации. "Пока мы не закроем TikTok, пока мы не закроем Telegram, пока мы не начнем что-то делать с откровенно пророссийскими блогерами и другими псевдолидерами мнений, к сожалению, будет трудно. Потому что потеряно много времени, много лет. И правдой перебить ложь трудно. Но это возможно", - заявил он.

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Телеграм мобилизация TikTok

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