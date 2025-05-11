Поки ми не закриємо TikTok та Telegram мобілізація в Україні буксуватиме – волонтер Чмут

За словами керівника БФ «Повернись живим» Тараса Чмута, без контролю над соцмережами проросійська брехня перемагає.

Фото: novynarnia

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Україна володіє достатнім людським потенціалом для продовження боротьби з російською агресією, однак процес мобілізації та інформування громадськості потребує суттєвих змін. Про це в інтерв’ю ТСН заявив керівник благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

За його словами, попри наявність ресурсу, система мобілізації не працює так, як мала би. «Є реальні проблеми з мобілізацією, підготовкою і ефективністю розподілу людей», — наголосив він.

Окрему увагу Чмут звернув на інформаційну політику держави. Він розкритикував бездіяльність щодо проросійської пропаганди в соціальних мережах. «Не новина. Минулий рік, позаминулий — кожний рік одне й те саме. І особливих змін я тут не бачу, на жаль», — зазначив він.

Чмут вважає, що до реальних змін потрібно розглядати можливість обмеження або контролю над такими платформами, як TikTok і Telegram, через їхню роль у поширенні дезінформації. «Поки ми не закриємо TikTok, поки ми не закриємо Telegram, поки ми не почнемо щось робити з відверто проросійськими блогерами й іншими псевдолідерами думок, на жаль, буде важко. Тому що втрачено багато часу, багато років. І правдою перебити брехню важко. Але це можливо», — заявив він.

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