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Французькі медіа спростували фейк про те, що Макрон та Мерц вживали наркотики у потязі

19:06, 11 травня 2025
У Франції спростували «пакетик» у кишені Макрона, назвавши це фейком проти міжнародної підтримки України.
Французькі медіа спростували фейк про те, що Макрон та Мерц вживали наркотики у потязі
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Візит лідерів Франції, Німеччини та Великої Британії до Києва став приводом для гучної, але фейкової теорії змови. Після публікації відео, на якому президент Франції Еммануель Макрон під час вечірньої поїздки ховає до кишені білий предмет, соцмережі вибухнули припущеннями про нібито вживання наркотиків політиками.

На відео Макрон у компанії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца швидко забирає зі столу щось біле, схоже на папірець або серветку, й кладе до кишені. Це стало приводом для численних дописів із припущеннями, що політики нібито намагались приховати пакетик із кокаїном. У мережі навіть з’явилися твердження, що Мерц мав при собі трубочку для вживання наркотиків.

Однак, як пише французьке видання Libération, подібні припущення не мають під собою жодного підґрунтя. Відео високої якості, зокрема зняті агентствами AFP та AP, спростовують фейк: насправді на столі була зім’ята серветка, а так звана «трубочка» в руках канцлера — звичайна мішалка для напоїв.

Поїздка до Києва 9 травня відбувалася в режимі секретності. Макрон, Мерц і прем’єр Великої Британії Кір Стармер прибули до України, щоб висловити підтримку та закликати до припинення вогню. Фото з нічного вагону мали показати солідарність. Однак прихильники Кремля стали активно поширювати фейк.

Експерти зазначають, що подібні маніпуляції — частина ширшої інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію західних лідерів і зниження довіри до міжнародної підтримки України.

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Німеччина Київ Франція Емманюель Макрон Велика Британія Стармер

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