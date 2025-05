Французькі медіа спростували фейк про те, що Макрон та Мерц вживали наркотики у потязі

Візит лідерів Франції, Німеччини та Великої Британії до Києва став приводом для гучної, але фейкової теорії змови. Після публікації відео, на якому президент Франції Еммануель Макрон під час вечірньої поїздки ховає до кишені білий предмет, соцмережі вибухнули припущеннями про нібито вживання наркотиків політиками.

На відео Макрон у компанії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца швидко забирає зі столу щось біле, схоже на папірець або серветку, й кладе до кишені. Це стало приводом для численних дописів із припущеннями, що політики нібито намагались приховати пакетик із кокаїном. У мережі навіть з’явилися твердження, що Мерц мав при собі трубочку для вживання наркотиків.

French President Macron, UK Prime Minister Starmer, Polish Prime Minister Tusk, and German Chancellor Merz have arrived in Kyiv.



Meetings of the “Coalition of the Willing” are scheduled for today. pic.twitter.com/TDM2h03GaP