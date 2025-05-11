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Французские медиа опровергли фейк о том, что Макрон и Мерц употребляли наркотики в поезде

19:06, 11 мая 2025
Во Франции опровергли «пакетик» в кармане Макрона, назвав это фейком против международной поддержки Украины.
Французские медиа опровергли фейк о том, что Макрон и Мерц употребляли наркотики в поезде
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Визит лидеров Франции, Германии и Великобритании в Киев стал поводом для громкой, но фейковой теории заговора. После публикации видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон во время вечерней поездки прячет в карман белый предмет, соцсети взорвались предположениями о якобы употреблении наркотиков политиками.

На видео Макрон в компании канцлера Германии Фридриха Мерца быстро забирает со стола что-то белое, похожее на бумажку или салфетку, и кладет в карман. Это стало поводом для многочисленных сообщений с предположениями, что политики якобы пытались скрыть пакетик с кокаином. В сети даже появились утверждения, что Мерц имел при себе трубочку для употребления наркотиков.

Однако, как пишет французское издание Libération, подобные предположения не имеют под собой никаких оснований. Видео высокого качества, в частности снятые агентствами AFP и AP, опровергают фейк: на самом деле на столе была смятая салфетка, а так называемая «трубочка» в руках канцлера - обычная мешалка для напитков.

Поездка в Киев 9 мая проходила в режиме секретности. Макрон, Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер прибыли в Украину, чтобы выразить поддержку и призвать к прекращению огня. Фото из ночного вагона должны были показать солидарность. Однако сторонники Кремля стали активно распространять фейк.

Эксперты отмечают, что подобные манипуляции - часть более широкой информационной кампании, направленной на дискредитацию западных лидеров и снижение доверия к международной поддержке Украины.

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Германия Киев Франция Эмманюэль Макрон Великобритания Стармер

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