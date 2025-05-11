Французские медиа опровергли фейк о том, что Макрон и Мерц употребляли наркотики в поезде

Во Франции опровергли «пакетик» в кармане Макрона, назвав это фейком против международной поддержки Украины.

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Визит лидеров Франции, Германии и Великобритании в Киев стал поводом для громкой, но фейковой теории заговора. После публикации видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон во время вечерней поездки прячет в карман белый предмет, соцсети взорвались предположениями о якобы употреблении наркотиков политиками.

На видео Макрон в компании канцлера Германии Фридриха Мерца быстро забирает со стола что-то белое, похожее на бумажку или салфетку, и кладет в карман. Это стало поводом для многочисленных сообщений с предположениями, что политики якобы пытались скрыть пакетик с кокаином. В сети даже появились утверждения, что Мерц имел при себе трубочку для употребления наркотиков.

French President Macron, UK Prime Minister Starmer, Polish Prime Minister Tusk, and German Chancellor Merz have arrived in Kyiv.



Meetings of the “Coalition of the Willing” are scheduled for today. pic.twitter.com/TDM2h03GaP — KyivPost (@KyivPost) May 10, 2025

Однако, как пишет французское издание Libération, подобные предположения не имеют под собой никаких оснований. Видео высокого качества, в частности снятые агентствами AFP и AP, опровергают фейк: на самом деле на столе была смятая салфетка, а так называемая «трубочка» в руках канцлера - обычная мешалка для напитков.

Поездка в Киев 9 мая проходила в режиме секретности. Макрон, Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер прибыли в Украину, чтобы выразить поддержку и призвать к прекращению огня. Фото из ночного вагона должны были показать солидарность. Однако сторонники Кремля стали активно распространять фейк.

Эксперты отмечают, что подобные манипуляции - часть более широкой информационной кампании, направленной на дискредитацию западных лидеров и снижение доверия к международной поддержке Украины.

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