Французские медиа опровергли фейк о том, что Макрон и Мерц употребляли наркотики в поезде

Визит лидеров Франции, Германии и Великобритании в Киев стал поводом для громкой, но фейковой теории заговора. После публикации видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон во время вечерней поездки прячет в карман белый предмет, соцсети взорвались предположениями о якобы употреблении наркотиков политиками.

На видео Макрон в компании канцлера Германии Фридриха Мерца быстро забирает со стола что-то белое, похожее на бумажку или салфетку, и кладет в карман. Это стало поводом для многочисленных сообщений с предположениями, что политики якобы пытались скрыть пакетик с кокаином. В сети даже появились утверждения, что Мерц имел при себе трубочку для употребления наркотиков.

French President Macron, UK Prime Minister Starmer, Polish Prime Minister Tusk, and German Chancellor Merz have arrived in Kyiv.



Meetings of the “Coalition of the Willing” are scheduled for today. pic.twitter.com/TDM2h03GaP