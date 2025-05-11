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Зеленський підтвердив, що буде у Стамбулі чекати Путіна особисто

21:32, 11 травня 2025
Україна очікує припинення вогню, – заявив Зеленський.
Зеленський підтвердив, що буде у Стамбулі чекати Путіна особисто
Фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що з завтрашнього дня Україна очікує на припинення вогню з боку Росії, щоб створити умови для мирних переговорів. Він підтвердив, що готовий особисто зустрітися з Путіним у Туреччині в четвер, 15 травня.

«Відзавтра очікуємо на припинення вогню – ця пропозиція на столі. Повне й безумовне припинення вогню – тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії, – може значно наблизити мир. Україна давно це пропонує, партнери пропонують. Увесь світ про це каже. Очікуємо на ясну відповідь від Росії», — підкреслив Зеленський.

Президент також зауважив, що Україна готова до будь-яких форматів переговорів, щоб завершити війну, і нагадав, що Росії все одно доведеться завершити війну. Він додав, що українські сили будуть готові реагувати дзеркально на дії Росії, щоб процес був чесним.

Зеленський також висловив сподівання, що Путін не буде шукати причин для відмови від переговорів, зазначивши, що його команда готова до конструктивного діалогу.

«Ми неодноразово чули від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Побачимо. І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини – ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, п’ятнадцятого травня, в Туреччині – і очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюсь, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина», – резюмував Президент України.

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росія путін Туреччина Володимир Зеленський переговори

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