Раніше судимий харків'янин збив пішохода та втік з місця ДТП – що виріши суд

Водій «ВАЗ 2108» втік після наїзду на пішохода.

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Двічі судимий житель Харкова отримав покарання за наїзд на пішохода та залишення його без допомоги. Інцидент стався в червні минулого року, коли водій автомобіля «ВАЗ 2108» переїхав чоловіка, що лежав на дорозі. Після наїзду він не зупинився, не надав потерпілому допомоги і втік з місця події, але згодом звернувся до поліції. Про це йдеться у вироку Салтівського районного суду Харкова у справі №643/12434/24.

Водій наїхав на чоловіка, який після вживання алкоголю на Журавлівському пляжі намагався зловити таксі. Пішохід отримав тяжкі травми, включаючи переломи тазу, хребта та ніг. Свідчення потерпілого у суді свідчать, що після удару він не пам’ятав, як потрапив у лікарню, а згодом дізнався, що його переїхав автомобіль.

Обвинувачений пояснив, що під час руху його засліпив дальнє світло іншого авто, через що він на кілька секунд відвернув погляд від дороги і не вжив необхідних заходів для уникнення наїзду. Після інциденту він звернувся до знайомого, який викликав поліцію та швидку, але водій відмовився повернутися на місце події та залишив автомобіль.

Через сім днів водій сам звернувся до правоохоронців. Експертиза підтвердила, що у водія була можливість уникнути наїзду, але він порушив правила дорожнього руху. До того ж, він неодноразово порушував правила водіння з 2018 по 2024 рік і мав психіатричний нагляд до 2018 року через дисоціальний розлад особистості.

Суд визнав чоловіка винним в порушенні ПДР, що призвело до середніх тілесних ушкоджень потерпілому, а також у ненаданні допомоги. Йому призначено покарання у вигляді двох років обмеження волі з позбавленням права керувати автомобілем на той же термін. Крім того, засуджений має виплатити потерпілому 50 000 гривень за моральну шкоду.

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