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Ранее судимый харьковчанин сбил пешехода и скрылся с места ДТП – что реши суд

21:22, 11 мая 2025
Водитель «ВАЗ 2108» скрылся после наезда на пешехода.
Ранее судимый харьковчанин сбил пешехода и скрылся с места ДТП – что реши суд
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Дважды судимый житель Харькова получил наказание за наезд на пешехода и оставление его без помощи. Инцидент произошел в июне прошлого года, когда водитель автомобиля «ВАЗ 2108» переехал лежащего на дороге мужчину. После наезда он не остановился, не оказал пострадавшему помощи и скрылся с места происшествия, но впоследствии обратился в полицию. Об этом говорится в приговоре Салтовского районного суда Харькова по делу №643/12434/24.

Водитель наехал на мужчину, который после употребления алкоголя на Журавлевском пляже пытался поймать такси. Пешеход получил тяжелые травмы, включая переломы таза, позвоночника и ног. Показания потерпевшего в суде свидетельствуют, что после удара он не помнил, как попал в больницу, а впоследствии узнал, что его переехал автомобиль.

Обвиняемый объяснил, что во время движения его ослепил дальний свет другого авто, из-за чего он на несколько секунд отвлек взгляд от дороги и не принял необходимых мер для избежания наезда. После инцидента он обратился к знакомому, который вызвал полицию и скорую, но водитель отказался вернуться на место происшествия и оставил автомобиль.

Через семь дней водитель сам обратился к правоохранителям. Экспертиза подтвердила, что у водителя была возможность избежать наезда, но он нарушил правила дорожного движения. К тому же, он неоднократно нарушал правила вождения с 2018 по 2024 год и имел психиатрическое наблюдение до 2018 года из-за диссоциального расстройства личности.

Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, что привело к средним телесным повреждениям потерпевшему, а также в неоказании помощи. Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права управлять автомобилем на тот же срок. Кроме того, осужденный должен выплатить потерпевшему 50 000 гривен за моральный ущерб.

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суд ДТП Харьков

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