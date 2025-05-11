«Нет смелости» – Сибига сомневается в готовности Путина к встрече с Зеленским

Сибига назвал маловероятной встречу Зеленского с Путиным в Турции.

Фото: ТСН

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявление Президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться с Путиным в Турции. Сибига выразил сомнение в том, что российская сторона решится на такую встречу.

«Это то, что делает настоящий лидер. Он не прячется ни за кем и ни за чем. Очень маловероятно, что российская сторона имеет хотя бы крошку такой смелости», - отметил министр в своей заметке в соцсети Х.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на прямые переговоры с РФ в Стамбуле.

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