«Немає сміливості» – Сибіга сумнівається в готовності Путіна до зустрічі з Зеленським

Сибіга назвав малоймовірною зустріч Зеленського з Путіним у Туреччині.

Фото: ТСН

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву Президента України Володимира Зеленського щодо готовності зустрітися з Путіним у Туреччині. Сибіга висловив сумнів у тому, що російська сторона наважиться на таку зустріч.

«Це те, що робить справжній лідер. Він не ховається ні за ким і ні за чим. Дуже малоймовірно, що російська сторона має хоча б крихту такої сміливості», — зазначив міністр у своєму дописі в соцмережі Х.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Україна повинна погодитися на прямі перемовини з РФ у Стамбулі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.