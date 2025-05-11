Чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині – Зеленський про готовність до переговорів щодо припинення вогню

Зеленський заявив про очікування повного припинення вогню і зустрічі з Путіним у Туреччині.

Фото: РАР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з завтрашнього дня очікує на повне і тривале припинення вогню, яке має стати основою для подальшого дипломатичного врегулювання.

«Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства», – наголосив президент.

Зеленський підтвердив свою готовність до особистої зустрічі з Путіним у Туреччині цього четверга.

«Чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Україна повинна погодитися на прямі перемовини з РФ у Стамбулі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.