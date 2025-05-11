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Чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині – Зеленський про готовність до переговорів щодо припинення вогню

20:19, 11 травня 2025
Зеленський заявив про очікування повного припинення вогню і зустрічі з Путіним у Туреччині.
Чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині – Зеленський про готовність до переговорів щодо припинення вогню
Фото: РАР
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з завтрашнього дня очікує на повне і тривале припинення вогню, яке має стати основою для подальшого дипломатичного врегулювання.

«Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства», – наголосив президент.

Зеленський підтвердив свою готовність до особистої зустрічі з Путіним у Туреччині цього четверга.

«Чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Україна повинна погодитися на прямі перемовини з РФ у Стамбулі.

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путін Туреччина Володимир Зеленський

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