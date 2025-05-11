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Іран спростував інформацію Reuters про постачання Росії установок для балістики Fath-360

19:59, 11 травня 2025
Іран відреагував на публікацію Reuters про можливі постачання ракет Росії – «Це абсурд».
Іран спростував інформацію Reuters про постачання Росії установок для балістики Fath-360
Фото: weukraine.tv
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Тегеран спростував інформацію про ймовірну передачу Росії іранських ракетних установок Fath-360, яку раніше оприлюднило агентство Reuters. Відповідну заяву зробило постійне представництво Ірану при ООН, повідомляє державне медіа Iribnews.

У заяві йдеться, що публікація Reuters, в якій мовиться про можливе постачання іранських балістичних систем до РФ, не має жодного підґрунтя. «Це твердження абсолютно абсурдне. Шкода, що агентство Reuters продовжує публікувати безпідставні звинувачення проти Ісламської Республіки Іран», — наголосили в представництві.

Іранська сторона також підкреслила, що країна нібито «дотримується принципу невтручання» та «не надає військової допомоги жодній зі сторін конфлікту в Україні».

Напередодні Reuters повідомило, що Іран може найближчим часом передати Росії ракетні установки Fath-360 — це високоточна зброя, яку застосовують для ураження цілей на короткій дистанції. Після появи цієї інформації офіційний Тегеран виступив із реакцією.

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